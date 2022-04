PS aponta semelhanças com Livre, Tavares responde que socialistas é que governam

O PS apontou esta sexta-feira semelhanças com o Livre na defesa de causas programáticas, com Rui Tavares a responder que quem governa são os socialistas e apelando a que "juntem as palavras aos atos".

Num pedido de esclarecimento após uma intervenção do deputado do Livre, Rui Tavares, no parlamento, a deputada socialista Rosário Gamboa apontou pontos em comum com o Livre em algumas causas, como "a causa da xenofobia, da Europa, dos salários, da sustentabilidade", apesar de "nem sempre" partilharem das mesmas soluções.

Rui Tavares tinha começado a sua intervenção no debate do programa do Governo destacando que esta sexta-feira se assinala o Dia Internacional das Comunidades Ciganas, recebendo palmas de alguns deputados da bancada socialista.

A valorização dos salários e do "capital humano" foram defendidas pelo deputado único do Livre, que deixou também um desafio ao primeiro-ministro, António Costa, sobre o seu homólogo húngaro, Viktor Órban, que recentemente disse estar disposto a comprar gás em rublos russos e a "vetar medidas de sanções à Rússia", no contexto de guerra na Ucrânia.

O deputado do Livre perguntou ao primeiro-ministro se estaria disposto no Conselho Europeu "a fazer qualquer coisa, a usar o artigo 7º" do Tratado da União Europeia para iniciar o procedimento que pode suspender o voto da Hungria.

No pedido de esclarecimento a Rui Tavares, a deputada Rosário Gamboa assegurou que o PS não se opõe, "pelo contrário", ao aumento dos salários, nomeadamente do salário mínimo nacional e dos salários médios, "no contexto de uma economia do conhecimento", também defendida pelo Livre.

"Eu penso que, muitas vezes, dentro das perspetivas do Livre, há uma leitura apressada, como se o crescimento se pudesse fazer por saltos disruptivos. Nós entendemos contrariamente que as boas políticas quando são sustentáveis, não são impostas de baixo para cima, são políticas que para serem sustentadas são construídas em concertação, em participação", disse.

Na resposta, Tavares disse apenas: "Estamos juntos em causas comuns mas é o seu partido que está no Governo e que precisa de ser consequente. Ou pedindo ao senhor primeiro-ministro para usar o artigo 7º no Conselho Europeu em relação ao governo da Hungria, ou o artigo 158º no Tribunal de Justiça da UE também em relação ao mesmo governo. Juntem as palavras aos atos".