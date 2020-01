PS aposta em falhanço negocial para evitar aprovação da descida do IVA da luz

O Governo está a apostar no falhanço do alinhamento entre PSD, PCP e BE para evitar que a descida do IVA da eletricidade seja aprovada. O objetivo dos socialistas é levar a que a discussão entre a oposição se foque nas medidas de compensação orçamental, evitando o entendimento com o PSD.

O PSD apresentou duas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020. O deputado Duarte Pacheco explica ao CM ...

