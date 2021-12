PS aprova lista de deputados para as eleições legislativas. Veja aqui

O Partido Socialista (PS) apresentou, esta segunda-feira, a lista de candidatos a deputados às legislativas de 30 de janeiro.A Comissão Política Nacional aprovou o documento em que o primeiro-ministro, António Costa, encabeça a lista para Lisboa e mais sete dos seus ministros são os primeiros nomes das listas de outras regiões.O professor Alexandre Quintanilha volta a encabeçar a lista do Porto. Em Coimbra, a escolha foi para a ministra da Saúde, Marta Temido. A atual líder da bancada do PS, Ana Catarina Mendes, ocupa o primeiro lugar por Setúbal. Nos Açores, o número um é Francisco César, filho do presidente do PS, Carlos César, que desta vez quis ficar de fora das listas.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, candidata-se a deputado em segundo lugar pelo círculo de Setúbal, enquanto o secretário de Estado João Galamba desce um lugar, para 11º, na lista pelo círculo de Lisboa.