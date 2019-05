PS aprova programa eleitoral em 20 de julho e candidatos a deputados uma semana depois

O PS vai apresentar o programa eleitoral para as próximas legislativas no dia 20 de julho, após quatro convenções regionais, e escolhe os seus candidatos a deputados na última semana desse mês.Este calendário foi transmitido à agência Lusa por fonte socialista, depois de o secretário-geral do PS, António Costa, ter apontado as quatro prioridades estratégicas para a próxima legislatura, durante um discurso que fez na abertura da reunião da Comissão Política Nacional do partido, em Lisboa.De acordo com o líder socialista, os quatro desafios estratégicos são o combate às alterações climáticas, o desafio demográfico, a resposta à transição para a sociedade digital e a "valorização das funções de soberania" - neste último ponto identificou como momento alto a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021.Num discurso que foi aberto de forma inédita à presença da comunicação social, o secretário-geral do PS referiu que o gabinete de estudos do PS tem estado a fazer já "um trabalho discreto e silencioso" de preparação do programa eleitoral.Antes da Convenção Nacional, em que será aprovado o programa eleitoral do PS, António Costa referiu que, entre 15 de junho e 06 de julho, o partido irá realizar quatro convenções regionais.