Os projetos de lei e de resolução de alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, pela inclusão no ensino obrigatório das crianças entre os zero e os 3 anos, foram todos chumbados esta sexta-feira na Assembleia da República.



No total, foram discutidos cinco projetos de lei e dois projetos de resolução a propósito de uma petição com mais de 14 mil assinaturas, apresentada pela Associação de Profissionais de Educação de Infância, para alterar a Lei de Bases de modo a que o ensino entre os zero e os 3 anos fosse incluído no sistema educativo.









