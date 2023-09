PS chumba requerimento para ouvir na AR provedora da Santa Casa sobre apoios ao desporto

O PS chumbou esta quarta-feira o requerimento para ouvir na Assembleia da República a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre os anunciados cortes nos apoios ao desporto, apresentado pelo PSD, disse à Lusa fonte parlamentar.

O PSD pretendia ouvir Ana Jorge, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, sobre a revisão dos apoios às federações desportivas, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP), mas o documento foi rejeitado com os votos contra do PS, dada a garantia da manutenção dos apoios.

"É um requerimento que perdeu o seu sentido, pelo que era esperado que tivesse sido retirado dado estar resolvida a situação como descrito anteriormente", afirmou o deputado do PS Francisco Dinis, justificando o voto contra dos socialistas.

Em agosto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) informou as federações que se encontra a rever o plano de patrocínios aos eventos desportivos, preparando-se para cortar no apoio aos referidos eventos.

As federações desportivas foram avisadas através de cartas assinadas pela provedora Ana Jorge, que assumiu funções na SCML em 02 de maio último.

Em causa, de acordo com várias das missivas a que a Lusa teve acesso, está a revisão do "plano de patrocínios delineado para 2023", advertindo, ainda, que o patrocínio, em nome dos Jogos Santa Casa, na sua maioria, além dos contratos em vigor não está assegurado.

Ana Jorge assume-se certa de que estas entidades desportivas "compreenderão" a "difícil decisão pelas razões evidenciadas", sem excluir "uma eventual reavaliação futura desta situação caso as premissas se alterem".

No dia 23 de agosto, uma semana depois da divulgação da carta, após uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, a SCML assegurou a manutenção dos apoios para o presente ano.

"Já em relação a 2024, os referidos patrocínios serão igualmente mantidos, sendo então assegurados tanto pela SCML como pelo Governo", vincou a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Em causa está, segundo a SCML, "a conjuntura económico-social que se vive" que conferiu "novas exigências sociais e financeiras à SCML no que diz respeito ao apoio das populações mais vulneráveis".

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, constam o Comité Olímpico de Portugal (COP), o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.