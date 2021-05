PS considera "imoral" decisão da administração do Novo Banco de atribuir prémios

O PS classificou esta quarta-feira como "imoral" a decisão do Novo Banco de atribuir prémios aos administradores e saudou o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal por irem descontar esse valor de uma futura transferência.

"Acima de tudo consideramos que esta decisão da administração do Novo Banco é imoral, não devia ter acontecido e não contribui para a credibilidade da gestão do banco nem da própria instituição", afirmou o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia, em declarações aos jornalistas no parlamento.

João Paulo Correia recordou que se trata do "segundo ano consecutivo" em que o Novo Banco decide premiar os administradores pelos resultados.