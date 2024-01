O PS está à frente da Aliança Democrática (AD) nas intenções de voto dos portugueses para as eleições legislativas, de acordo com o barómetro de janeiro da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’, que revela a aproximação do Chega à coligação de direita.



De acordo com os dados, cerca de um quarto dos inquiridos (26,4%) admite votar nos socialistas, enquanto 20,8% ponderam votar na AD.









