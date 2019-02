Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS contra resgate dos CTT antes de inspeção

Projetos de lei do Bloco, PCP e PEV chumbados esta sexta-feira com a ajuda dos socialistas.

Por Salomé Pinto | 08:55

Para já, o PS não está disponível para apoiar a nacionalização ou o resgate dos CTT das mãos dos acionistas privados, defendida esta quinta-feira no Parlamento pelos seus parceiros mais à esquerda: Bloco, PCP e PEV.



Por isso, nas votações de hoje, os socialistas vão ajudar a direita a chumbar os três projetos de lei.



"Reconhecemos o pecado original que foi a venda a privados da empresa pública e a degradação da qualidade do serviço", mas "o PS só tomará uma decisão quando conhecer o resultado da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças à privatização e ao contrato de concessão que está para chegar à Assembleia da República", justificou o deputado socialista Carlos Pereira.



"Mas o PS quer deixar-se de falinhas mansas ou passar à ação?", atirou o líder da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares. Bruno Dias, do PCP, encostou os socialistas à parede: "Vão deixar arder e depois analisar as cinzas? Mais uma vez vão ficar ao lado do PSD e do CDS?"



À direita, Paulo Rios, do PSD, acusou o PS de ser "um troca-tintas", lembrando que "assinou o memorando da troika que previa a venda dos CTT que tanto critica".



Hélder Amaral, do CDS, atirou-se à "esquerda radical de ser sempre contra tudo o que é privado e a favor do público".



PORMENORES

Privatização

A primeira fase ocorreu em dezembro de 2013, com a venda de 70% dos CTT, e a segunda e última em setembro de 2014, com a privatização total da empresa.



922 milhões de euros

A venda dos CTT rendeu aos cofres do Estado 922 milhões de euros brutos: primeiro 343 milhões e depois 579 milhões.



Concessão finda em 2020

O contrato dos CTT para o serviço postal universal termina em dezembro de 2020. As condições de prestação de serviço devem ser reavaliadas pelo Governo a cada cinco anos.