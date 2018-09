Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS dá nega ao BE e PSD apoia taxa

Posição socialista surpreende Bloco de Esquerda. Rio diz que medida “não é disparatada”.

Por Wilson Ledo | 10:45

O PSD está disponível para apoiar a proposta do BE de uma nova taxa sobre a especulação imobiliária – batizada ‘taxa Robles’ –, no Orçamento de 2019, depois de o PS ter recusado, pela voz do primeiro-ministro, a iniciativa.



"Não é uma coisa assim tão disparatada", reagiu Rui Rio.



À esquerda, depois de o líder parlamentar socialista, Carlos César, ter afirmado que "não há qualquer intenção" de aprovar a medida, António Costa veio rematar que a iniciativa "foi feita à pressa", lembrando que já existe tributação sobre as mais-valias e que a especulação imobiliária se combate com habitação a preço acessível.



O CDS classificou a medida como "demagogia". Já o PCP segue no mesmo sentido, acusando o BE de manobra política. "Do CDS já esperávamos voto contra, do PS não", reagiu a deputada Mariana Mortágua no Twitter.



Ao final do dia, foi a vez de Catarina Martins responder a Costa, lembrando que a proposta é "sensata" e que tem vindo a ser negociada com o ministro das Finanças "desde junho".



Quanto ao apoio do PSD, a líder bloquista não fecha a porta. "Quem achar a proposta sensata e a quiser trabalhar, ótimo."