PS de Coimbra critica decisão do Parlamento que impede mudança do Tribunal Constitucional para a cidade

A concelhia do PS de Coimbra considerou esta sexta-feira que a decisão da Assembleia da República que inviabiliza a mudança do Tribunal Constitucional (TC) "mostra que o centralismo é uma doença transversal a todo o sistema político" nacional.

"A decisão hoje tomada pela Assembleia da República, inviabilizando a mudança do TC para Coimbra, só mostra que o centralismo é uma doença transversal a todo o sistema político português e que tende a agravar-se ao contrário do que seria previsível", refere o líder da concelhia socialista de Coimbra, Carlos Cidade, numa nota enviada à agência Lusa.

Para o dirigente socialista, "os interesses do Estado têm que ser universais, não podem ser corporativos" e [o Estado] "tem que ter políticas de descentralização para todo o território nacional, de forma equitativa e equilibrada".

"Esta decisão é um mau exemplo e, mais uma vez, ganha o centralismo, este sim, bacoco", afirma Carlos Cidade.

O TC e o Supremo Tribunal Administrativo (STA) vão permanecer em Lisboa, depois de o projeto do PSD não ter alcançado esta sexta-feira, no parlamento, a maioria absoluta de votos necessária para os transferir para Coimbra.

De acordo com a Constituição da República, em votação final global, as alterações a leis orgânicas carecem de aprovação "por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções", ou seja, 116 num total de 230.

Na votação final global esta sexta-feira realizada na Assembleia da República, o diploma do PSD para a transferência do TC e do STA para Coimbra teve o apoio de 109 deputados, num total de 226 deputados votantes, tendo-se registado 108 abstenções e nove votos contra.

Apesar da decisão, o presidente da concelhia de Coimbra do PS saúda "todos os deputados que tiveram a coragem de votar favoravelmente" o diploma e "particularmente os cinco deputados do PS eleitos pelo círculo de Coimbra, Pedro Coimbra, Tiago Estêvão Martins, João Gouveia, Cristina de Jesus e Raquel Ferreira".

"Mas, como o caminho se faz caminhando, o objetivo a atingir não está perdido e é para manter", concluiu Carlos Cidade.

Os 109 votos a favor do projeto social-democrata vieram das bancadas do PSD, Bloco de Esquerda, CDS e de João Cotrim Figueiredo da Iniciativa Liberal, assim como de sete deputados do PS, entre eles os eleitos por Coimbra, além de Ascenso Simões e Pedro Bacelar de Vasconcelos.

As 108 abstenções partiram do PCP, do PEV, da maioria dos deputados do PS e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Votaram contra a transferência destes dois tribunais para Coimbra o PAN, André Ventura do Chega e quatro deputados do PS: Isabel Moreira, Jorge Lacão, Capoulas Santos e Fernando Anastácio.