PS de Estarreja pede explicações sobre libertação de gás no complexo químico

O PS de Estarreja exigiu esta segunda-feira explicações do presidente da Câmara, enquanto autoridade da proteção civil, sobre a emissão de óxido de azoto, ocorrida na sexta-feira, numa unidade do complexo químico.

Numa "tomada de posição" pública, o PS de Estarreja critica os termos em que foi dada a conhecer a libertação daquele gás para a atmosfera pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, "tratada como um acontecimento inofensivo para a saúde pública".

Na sexta, durante a manhã, verificou-se uma emissão de gases com origem na Bondalti, que, de acordo com o Serviço Municipal de Proteção Civil, tratou-se de uma "emissão pontual de óxidos de azoto".

"Durante alguns minutos há uma emissão destes poluentes, com forte impacto visual, mas não constitui qualquer risco para a saúde da população, ambiente, nem para a segurança das populações", referiu a informação da proteção civil municipal.

O PS põe em causa essa versão, observando que "o óxido de azoto, reagindo com o oxigénio presente no ar, forma dióxido de azoto, um dos principais poluentes atmosféricos e um gás altamente tóxico".

Contactada pela Lusa, fonte municipal remeteu o esclarecimento do ocorrido para a informação colocada na sexta-feira no 'site' municipal, adiantando que a mesma teve por base os esclarecimentos que foram prestados pela empresa.

Essa informação dava conta de que, pelas 11h30 de sexta-feira, "a fábrica de acido nítrico do Complexo de Estarreja parou intempestivamente, devido a um corte externo de energia elétrica" e que essa paragem súbita "origina uma baixa de rendimento do sistema de tratamento de gases e uma emissão pontual de óxidos de azoto".

"Esta é uma limitação até das melhores tecnologias existentes, que é o caso da existente na Bondalti em Estarreja, não sendo possível evitar esta situação", considerava a Proteção Civil municipal, admitindo que, "durante alguns minutos houve uma emissão desses poluentes, com forte impacto visual, mas não constituiu qualquer risco para a saúde da população, ambiente, nem para a segurança das instalações".

Na tomada de posição pública, em que salienta que "o Partido Socialista, durante a campanha eleitoral, elegeu a qualidade do ar no concelho como uma das prioridades de combate", a concelhia do PS questiona ainda a "normalidade", face aos dados medidos pela estação de monitorização da qualidade do ar.

"A estação de medição da qualidade do ar em tempo real, às 13h00, do dia 15 de outubro, assinalava a qualidade do ar como 'moderado', o que desde logo levanta questões à normalidade que se pretende dar a ocorrências deste tipo", acrescenta o PS.

Em conclusão, o PS reconhece "os esforços que têm sido feitos pelas empresas ao longo dos anos para combater a poluição", mas afirma não se conformar com o facto de Estarreja, no distrito de Aveiro, ser apontado como "um dos concelhos do país com pior qualidade do ar".