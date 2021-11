PS deixa cair acordo sobre sentenças na estratégia anticorrupção

O PS anunciou esta terça-feira ter elaborado um texto de substituição sobre a estratégia anticorrupção do Governo, no qual deixa cair os acordos sobre sentenças em nome do consenso, com o PSD a saudar a decisão.

O tema do combate à corrupção foi trazido ao plenário da Assembleia da República numa declaração política da deputada do PSD Mónica Quintela, com o PS a anunciar já ter requerido o agendamento urgente deste pacote legislativo, em discussão na especialidade numa altura em que o parlamento deverá ter poucas semanas de trabalho antes de ser dissolvido.

"Elaborámos um texto de substituição, que pretendemos que reúna um consenso o mais amplo possível. Neste texto, que estamos disponíveis a partilhar com os restantes grupos parlamentares, mantemos uma proposta do programa do PS de 2019 de criação de uma pena acessória que impedirá políticos condenados por corrupção de serem eleitos ou nomeados para funções públicas por um período de dez anos", anunciou a deputada Cláudia Santos.