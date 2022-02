O PS estará aberto a avançar para o voto eletrónico presencial em eleições Legislativas e Europeias, sabe o CM. Mas vai precisar de um acordo com o PSD, já que qualquer mexida à lei eleitoral tem de ser aprovada por uma maioria de dois terços dos 230 deputados do Parlamento.





O PS conquistou a maioria absoluta nas Legislativas, mas não tem os 152 parlamentares necessários para ter luz verde da Assembleia da República. Os socialistas elegeram 119 deputados, caso não perca o mandato pela Europa cuja votação vai ser repetida. O PSD conta com mais 78 deputados, que somados aos do PS seriam mais do que suficientes para viabilizar tal alteração. Osabe que os sociais-democratas poderão estar disponíveis se houver garantias de segurança, tendo em conta os recentes ciberataques.

O tiro de partida para esta mudança, que facilitaria a contagem dos boletins e permitiria votar no local à escolha do eleitor, independentemente onde se encontre recenseado, foi dado pelo primeiro-ministro, António Costa, quando foi votar para as Legislativas. Na altura, Costa disse esperar que “um dia haja condições para ter um voto em mobilidade no próprio dia, o que implica ter a transmissão de votos por via eletrónica, para que não demore vários dias”. Nas Europeias de 2019, o Governo fez um teste-piloto no distrito de Évora com 50 mesas de voto eletrónico. O balanço é positivo, de acordo com o relatório elaborado pelo Ministério da Administração Interna a que o CM teve acesso.







Só 400 vão votar presencialmente na Europa



Dos 946 841 eleitores na Europa que vão repetir as Legislativas, apenas 400 inscreveram-se para votar presencialmente a 12 e 13 de março. Para os restantes, o voto terá de ser por correspondência. Nos próximos dias, estes emigrantes vão começar a receber a documentação para, até 23 de março, remeterem o boletim com a cópia obrigatória do Cartão de Cidadão.