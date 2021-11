PS despede-se de Lacão e Ferro Rodrigues saudando "grandes homens" que fazem "parte da história" do partido

O Partido Socialista despediu-se esta quinta-feira dos deputados Jorge Lacão e Eduardo Ferro Rodrigues, que anunciaram que não se irão recandidatar à Assembleia da República, saudando dois "grandes homens" que "fazem parte da história" do PS.

Numa cerimónia de despedida da atual legislatura, que decorreu na Assembleia da República e que foi organizada pelo grupo parlamentar do PS, o conjunto dos deputados socialistas assistiram a um vídeo de homenagem a Eduardo Ferro Rodrigues, atual presidente da Assembleia da República, e que desempenhou também as funções de secretário-geral do PS e de ministro do Trabalho e Solidariedade.

Depois do vídeo, o secretário-geral do PS, António Costa, traçou o percurso do seu "amigo" e "camarada" Ferro Rodrigues, referindo que, tal como a sua vida "não começou como Presidente da Assembleia da República", também não terminará "seguramente" no dia em "que cessar funções".