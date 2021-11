PS destaca a importância da vacinação contra a Covid-19 para combater a pandemia em Portugal

O deputado do PS José Luís Carneiro disse esta quarta-feira depois da reunião com António Costa que é preciso continuar a fazer "esforços coletivos" para combater o aumento de casos de Covid-19.



No Palácio de São Bento, José Luís Carneiro garantiu que "vacinar é a prioridade" e que os portugueses devem estar preparados para medidas de reforço que possam vir a ser adotadas na quinta-feira, depois do Conselho de Ministros.





"Testagem para o acesso a recintos fechados, certificado digital e testagem regular contra a Covid-19" são as medidas destacadas pelo deputado do PS.Para José Luís Carneiro é preciso garantir que os turistas que entrem no País venham testados e com certificados de vacinação para ajudar a mitigar o aumento do vírus em Portugal.O deputado garantiu ainda que "a vacinação demonstra que é mesmo a maior proteção das nossas vidas" e que com as inoculações foi possível "evitar 135 mil dias em enfermarias, 55 mil dias em unidades cuidados intensivos e evitar ainda 2 mil e 300 mortes".

O PS apontou ainda a possibilidade do reforço do controlo das fronteiras para mitigar o avanço da pandemia de covid-19, considerando que a recomendação do teletrabalho como já ocorreu noutros períodos é um instrumento que deve estar disponível.

"Aquilo que o PS transmitiu foi que o Governo não deve hesitar em adotar todas as medidas que forem necessárias para mitigar e para controlar a progressão da pandemia", afirmou o secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas do Palácio de São Bento, em Lisboa.

A comitiva do PS, liderada por José Luís Carneiro, foi a última a ser recebida pelo primeiro-ministro, António Costa, que terminou hoje uma ronda pelos partidos com assento parlamentar a propósito das medidas a implementar para travar a evolução dos contágios com o novo coronavírus.





