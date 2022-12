PS diz que demissão de Pedro Nuno Santos encerra caso Alexandra Reis

O PS considerou esta quinta-feira que, com a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, o caso de Alexandra Reis está "completamente encerrado" do ponto de vista político, elogiando os "sete anos de trabalho" governativo de Pedro Nuno Santos.

Em declarações à agência Lusa, o deputado socialista Hugo Costa, coordenador dos deputados do PS na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, considerou que "foi no estrito cumprimento da ética republicana que o ministro Pedro Nuno Santos apresentou a sua demissão".

"A partir do momento em que foi do conhecimento do próprio ministro que o senhor secretário de Estado das Infraestruturas [Hugo Santos Mendes] tinha conhecimento da indemnização, apresentou a sua demissão", realçou.