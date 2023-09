PS diz que faltou a von der Leyen palavra com quem sofre por aumento do custo de vida

O eurodeputado socialista Pedro Marques considerou esta quarta-feira que no discurso da presidente da Comissão sobre o Estado da União faltou uma preocupação para com as pessoas que sofrem com o aumento do custo de vida.

"Acho que o discurso é politicamente significativo no que tem e no que não tem", disse Pedro Marques, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

O eurodeputado socialista, que faz parte da família política dos Sociais e Democratas (S&D), acrescentou que intervenção de Ursula von der Leyen houve uma "total ausência de preocupação dos que estão a sofrer com a crise do custo de vida, dos que estão a sofrer com o aumento do custo da habitação".

"Para nós é muito preocupante essa ausência da dimensão social", defendeu.

Pedro Marques recordou que há pouco mais de dois anos, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), foi definida uma agenda "muito ambiciosa" e que hoje, com imensas famílias a sofrer as consequências do aumento do custo de vida, von der Leyen "devia ter sido consequente".

"É uma oportunidade perdida", considerou.

Ainda assim, Pedro Marques destacou que a presidente da Comissão mostrou que quer "avançar decisivamente com o Pacto Verde", contrariando o "arrastar de pés do Partido Popular Europeu, do PSD e do CDS-PP".