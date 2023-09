PS diz que jovens não foram esquecidos e acusa PSD de se alimentar da falta de esperança

O PS refutou esta sexta-feira a acusação de que o Governo esqueceu os jovens e condenou que o PSD "se alimente da falta de esperança", assegurando que foram feitas reformas que estão a dar resultados para esta camada da população.

"Podemos apontar para várias reformas, desde o IRS jovem, à reforma das leis laborais, ao acordo para o aumento dos salários, às reformas no ensino superior, para demonstrar que manifestamente não é o caso" [de esquecer os jovens], afirmou o deputado do PS Miguel Costa Matos em declarações à agência Lusa.

O também secretário-geral da Juventude Socialista (JS) reagia assim às acusações feitas esta sexta-feira pelo primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, de que o "Governo grisalho" de António Costa esqueceu "completamente os jovens nas suas políticas", em áreas como educação, habitação e ambiente.

Para Miguel Costa Matos, não se pode dizer que os jovens foram esquecidos pelo Governo do PS, referindo que "todas estas diferentes medidas concorrem para melhorar" a sua vida.

Optar por ignorar estas medidas, tal como acusa o PSD de fazer, "é um mau serviço", segundo o deputado do PS, porque se impede "um debate sério sobre as políticas públicas que podem permitir que os jovens tenham um horizonte de esperança" em Portugal.

"É compreensível que o principal partido de oposição se alimente da falta de esperança, dos problemas serem difíceis de resolver e de longo prazo, para criticar. O que infelizmente não vemos da parte do PSD são propostas", contrapôs.

O socialista acrescentou ainda que, nos casos em que o PSD avança com propostas, estas surgem a "reboque daquelas que são as reformas que o PS já apresentou".

"Nos últimos oito anos temos tido oportunidade de fazer reformas e é curioso que a direita opte por escamotear essas reformas ao invés de critica-las. Poderemos considerar que isto é revelador de elas estarem a surtir efeito", disse.

As reformas, de acordo com o deputado do PS, são sobretudo no trabalho, na economia, no ensino superior, na educação e nos salários, alterações essas que "têm surtido efeito", apesar do "caminho não estar completo e por isso importa continuar".

"E a direita ao optar por não criticá-las apenas demonstra que as reformas que temos feito até agora têm razão, estão no bom caminho e são para continuar", apontou.

Miguel Costa Matos admitiu que "na área da habitação ainda há muitos desafios para os jovens, não só no alojamento estudantil, como na emancipação jovem".

"O nosso trabalho vai ser continuar a reformar sem esquecer aquilo que já fizemos, mas cientes de que este caminho está a dar resultados e que o único é para a frente, não é como a direita queria de desvalorizar os salários", enfatizou.