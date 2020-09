PS e Bloco afastam cenário de crise política

As negociações entre o PS e os partidos da chamada geringonça para o Orçamento do Estado de 2021 têm decorrido com alguns desentendimentos. Agora, tanto socialistas como bloquistas parecem querer chegar a um acordo e afastam o cenário de crise política.









“É necessário que todos se empenhem a trabalhar para que haja um acordo e que esse acordo seja um acordo com o horizonte de uma legislatura. Há excelentes condições para que isso aconteça”, afirmou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, durante a rentrée política do partido em Coimbra. “Ninguém fez nenhum ultimato. O que foi dito é óbvio. É, aliás, o que todos nós partilhamos: o País está a enfrentar uma crise muito profunda do ponto de vista económico e social, portanto, a última coisa de que precisa é de uma crise política”, acrescentou António Costa, rejeitando assim a ideia de ter feito um ultimato aos parceiros de Esquerda, ao admitir o cenário de crise no último sábado em entrevista ao jornal ‘Expresso’.

Do lado do Bloco de Esquerda, o tom parece ser o mesmo. “Cenários sobre crise política é um problema inexistente, que não interessa a ninguém. Os ultimatos são inúteis e criam ruído, portanto são dispensáveis”, afirmou esta segunda-feira a coordenadora bloquista, após uma visita a uma escola secundária em Carnide, Lisboa. “Há mais reuniões marcadas com o Governo e o Bloco de Esquerda está muito empenhado em encontrar soluções para a crise sanitária, económica e social do País. É essa a preocupação do Bloco, não é nenhuma outra”, rematou Catarina Martins.





Já no sábado, o PCP, que pediu o reagendamento da reunião com o PS para o Orçamento do Estado de 2021, criticou o ultimato de António Costa. “Os problemas não se resolvem ameaçando com crises, mas sim encontrando soluções para responder a questões inadiáveis”, afirmou Jerónimo de Sousa.



pormenores



“Taticismos”

A líder da bancada parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, pediu esta segunda-feira às forças de esquerda “sentido de responsabilidade” para um acordo, salientando que os socialistas “respeitam as diferenças mas rejeitam taticismos”.





Apelo presidencial

O Presidente da República apelou ao diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado de 2021. “Em cima da crise da saúde e económica, uma crise política era a aventura total. Quem ganha com isso? Ninguém”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na passada sexta-feira.