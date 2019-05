PS e Bloco querem que PGR avalie afirmações de Berardo

Os deputados João Paulo Correia (PS) e Mariana Mortágua (BE) pediram a atenção do Ministério Público sobre a audição parlamentar ao empresário Joe Berardo, tendo os restantes partidos remetido o assunto para o relatório final.Todos os partidos criticaram esta terça-feira a postura de Berardo.Esta terça-feira, na comissão de inquérito, foram ouvidos os filhos de Manuel Fino, outro dos maiores devedores do banco público.José Manuel Fino, gestor da Investifino, afirmou que a empresa não tem "meios financeiros para a pagar". "O que é a holding hoje em dia? "Não existe", sublinhou.