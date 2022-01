As áreas da Saúde e da Educação foram as que levaram mais à discórdia no debate de ontem na SIC entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos. O secretário-geral do PS tinha prometido médico de família para todos, algo que não aconteceu, e Costa explicou porquê. “Temos de ver que existem mais utentes e temos de tornar a carreira de medicina geral familiar mais atrativa.