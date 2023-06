Hugo Mendes defende que não deu "nenhuma instrução" para alterar voo de Marcelo na TAP

Ao minuto Atualizado a 14 de jun de 2023 | 15:04

"Era sobre o Estado que cabia a responsabilidade. A TAP tem de estar sujeita a uma supervisão diferente do que qualquer outra empresa pública", acrescenta. "É ridícula a acusação de que eu queria impedir a TAP de comunicar com as finanças", afirma. "Quem decide para onde a TAP voa é a comisão executiva", repete várias vezes Hugo Mendes, ironicamente, sobre vários exemplos de tomadas de decisão. "Penalizo-me pelo comentário que partilhei com a ex-CEO sobre o Sr. Presidente da República. Não partiu de mim a iniciativa de nada", admite Hugo Mendes. " Limitei-me a partilhar uma opinião, mas não dei nenhuma instrução ", admite Hugo Mendes Sobre a frota automóvel Hugo Mendes refere que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação soube do caso pela impensa. "Transformou-se num problema político. Puchámos o travão de mão para resolver o problema", garante.

"Uma empresa em reestruturação profunda é uma empresa com uma ferida profunda. A TAP não é uma empresa pública como as outras", admite Hugo Mendes.

14:32 | 14/06