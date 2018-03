PS e PCP com mais processos no Fisco

Partidos têm mais de 15 ações contra as Finanças.

José Amarelinho não quis cometar decisão. Processo está relacionado com urbanização do Vale da Telha.

Presidente da República aplaude discussão e diz que partidos "foram mais longe" do que tinha proposto.

Política

Debate da reapreciação do veto presidencial às mudanças no financiamento partidário, no parlamento, foi calmo até André Silva intervir.