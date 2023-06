PS e PCP travam queixa-crime a João Galamba

PS e PCP chumbaram esta quarta-feira o requerimento do PSD para extrair uma certidão das declarações do ministro das Infraestruturas prestadas na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, para as enviar à Procuradoria Geral da República para procedimento criminal.O pedido do PSD tinha como objetivo instaurar um "inquérito de natureza criminal" para determinar se João Galamba mentiu à CPI. Para o deputado do PSD Paulo Moniz, as declarações do ministro configuram uma "discrepância grosseira" face às de outros inquiridos, como o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes. Galamba afirmou esta quarta-feira que qualquer pessoa que veja a audição" de Mendonça Mendes percebe que não houve mentira. Assim, os s sociais-democratas vão enviar para o Ministério Público as declarações de Galamba, já que através da CPI não foi possível.O deputado do PS Bruno Aragão defendeu "que não há indício de crime", justificando a posição do partido. Só o PCP votou ao lado do PS.Também foram chumbados três requerimentos do Chega, um deles para voltar a ouvir Galamba na CPI.