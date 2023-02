O PS e o PSD registam um empate técnico no barómetro deste mês e a direita (PSD, Chega, IL, CDS) reúne mais votos (42,7%) do que a esquerda (PS, BE, CDU, PAN e Livre), com 35,8% (no mês passado havia um empate).



O PSD está cada vez mais próximo do PS, mantendo a tendência para encurtar a distância em relação ao partido do Governo, tendência essa que vem desde julho de 2022 e apenas foi interrompida em dezembro, mês em que a distância aumentou para 5%.









