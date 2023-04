Confrontado com as críticas do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, que o acusou de "abuso de poder", Luís Montenegro respondeu: "Abuso de poder? Isso é a coisa mais tonta de que já ouvi falar até hoje. Abuso de poder porquê? Por assumir em nome do PSD a representatividade que o PSD tem na sociedade portuguesa?