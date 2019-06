PS e PSD medem forças por nova Lei de Bases da Saúde

PS e PSD estão numa verdadeira medição de forças em torno da nova Lei de Bases da Saúde. Os sociais-democratas usam a falta de entendimento à esquerda para impor condições. Já os socialistas avisam: "Será bem-vindo quem vier por bem."O líder do PSD, Rui Rio confirmou que "o contacto [do PS] foi feito a nível parlamentar". "A bola está do nosso lado." E foi mais longe: "Se o PS quiser fazer sugestões de alteração, nós estamos com a maior abertura possível e aptos a analisar."Ainda assim, Rio quer que o ponto de partida sejam as propostas do PSD, admitindo que as PPP devem ser mantidas na legislação."Queremos que o interesse dos portugueses esteja acima de tudo, não vamos entrar em birras partidárias."Ao, o deputado do PSD Ricardo Batista Leite lembrou "que o PS chumbou reiteradamente as propostas do PSD"."Ficámos com uma lei sem sentido." Tal como o líder, o parlamentar vincou que "o projeto de lei do PSD tem de ser a base de qualquer conversação".Ao, a socialista Jamila Madeira avisa que "o PS está no lugar onde sempre esteve", mas recusou dizer até onde irá o partido em busca do consenso."É possível que surjam outras dinâmicas para ter uma lei estável."O PS não conseguiu alcançar qualquer consenso com a esquerda. BE e PCP recusam a possibilidade de continuarem a existir PPP na Saúde.A proposta do PS inclui o recurso às PPP a título excecional na nova legislação. Foi rejeitada pelo PCP, BE, PSD e CDS-PP.Com a rejeição das propostas sobre as PPP nas votações indiciárias, o tema deve ficar de fora do documento final. O PS pode avocar as propostas votando-as no hemiciclo.