Tal como em 2019, nestas Legislativas, PS e PSD dividem entre si os quatro deputados eleitos pelos dois círculos da emigração, de acordo com os dados atualizados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Pela Europa, venceu o PS, que elegeu Paulo Pisco, e logo a seguir ficou o PSD, com o segundo mandato atribuído a Maria Ester Silva.