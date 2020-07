PS e PSD votam sozinhos o fim dos debates quinzenais

Na votação indiciária realizada no grupo de trabalho - e que terá de ser ratificada na Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmada esta quinta-feira em plenário -, PS e PSD ficaram isolados.



PS e PSD aprovaram esta terça-feira sozinhos, com votos contra dos restantes partidos, a alteração de regimento que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e torna a sua presença obrigatória apenas de dois em dois meses.Na votação indiciária realizada no grupo de trabalho - e que terá de ser ratificada na Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmada esta quinta-feira em plenário -, PS e PSD ficaram isolados.

Ao fim de 13 anos, acabam-se assim as idas quinzenais do primeiro-ministro à Assembleia da República. Este modelo tinha sido proposto pelo CDS no governo de José Sócrates.