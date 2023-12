PS elogia "o legado" de António Costa e critica "a maledicência" da oposição

O PS prometeu continuar "o legado" de oito anos de governo de António Costa, que esta segunda-feira fez a sua última mensagem de Natal como primeiro-ministro, e qualificou de "maledicência" as reações da oposição.

Foi uma "mensagem de grande lucidez, mas também de grande esperança no futuro" e o que o PS "se propõe é continuar este trabalho, de continuar a desenvolver este legado" e "a trabalhar com base na estabilidade, na previsibilidade e na segurança que os portugueses exigem dos políticos", disse à agência Lusa o vice-presidente da bancada socialista João Torres.

Minutos depois da mensagem de Natal do primeiro-ministro, o deputado disse que António Costa "entregará um país inquestionavelmente melhor do que aquele que encontrou no final de 2015".

E, em resposta à oposição, à esquerda e à direita, que criticou a mensagem de Costa por alegadamente descolar da realidade, João Torres afirmou: "Ao longo do último ano e meio, [a oposição] está hoje especializada na maledicência".

No futuro, afirmou ainda, o PS "dá garantias de estabilidade, previsibilidade e segurança", após as eleições de março de 2024, no "aumento do salário mínimo nacional, no aumento do salário médio" ou ainda nas pensões.

O deputado socialista ressaltou, da mensagem, a "dimensão de valorização e até de apelo à coesão nacional", concordando que "Portugal está hoje muito mais habilitado para vencer os desafios da sociedade do conhecimento e de rejeitar uma economia de mão de obra barata" ou ainda no "combate às alterações climáticas".

O primeiro-ministro afirmou que deixou um país melhor ao fim de oito anos de liderança de governos socialistas, considerando que Portugal está preparado para enfrentar os desafios com uma população mais qualificada e com menos dívida.