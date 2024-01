O Partido Socialista foi o partido que teve de correr mais para ter as listas a candidatos ao Parlamento fechadas. Tudo deve estar carimbado na terça-feira.



No Porto, a Comissão Política da Federação indicou João Torres como primeiro nome no distrito. João Torres é ex-secretário-geral-adjunto e futuro diretor de campanha do partido nas eleições.









