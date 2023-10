PS em Lisboa acusa Moedas de tornar a cidade num "parque de diversões"

O PS na Assembleia Municipal de Lisboa acusou esta terça-feira o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), de tornar a cidade num "parque de diversões", considerando que a governação "continua à deriva" e "a culpa não é do PS".

"Dois anos passados da governação da direita coligada dos 'Novos Tempos' e o que temos? Que sonho move a cidade? Que projeção da Lisboa do futuro? Que propostas apresenta e tem para os lisboetas? Nada, nenhuma, Lisboa continua à deriva", declarou a deputada municipal do PS Carla Madeira.

No âmbito do debate sobre o estado da cidade, a socialista criticou negativamente a liderança da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que governa sem maioria absoluta, desde 18 de outubro de 2021, sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas, que derrotou Fernando Medina (PS) nas últimas eleições autárquicas.