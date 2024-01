PS escolhe na segunda-feira candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa

A Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS vai reunir-se na próxima segunda-feira para apresentar e aprovar a lista socialista de candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas.

Tal como a FAUL, que tem a reunião marcada para as 18h00 de segunda-feira, também a maioria das federações socialistas deverá reunir-se no mesmo dia para escolher os candidatos a deputados pelos respetivos círculos eleitorais.

Segundo fonte socialista, a reunião da Comissão Política Nacional do PS, a quem caberá a aprovação final das listas de candidatos a deputados por cada um dos círculos eleitorais, deverá ter lugar a meio da próxima semana.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar cerca de um terço do total de candidatos a deputados em cada um dos círculos eleitorais, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das estruturas federativas desta força política.

De acordo com o calendário esta quarta-feira divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), as candidaturas às legislativas antecipadas de 10 de março podem ser apresentadas até 29 de janeiro, enquanto as coligações entre partidos têm de ser comunicadas até um dia antes.

Após a apresentação de candidaturas às legislativas, o juiz procede, no dia seguinte, ao sorteio das listas para lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto e verifica, no prazo de dois dias, a autenticidade dos documentos e a elegibilidade dos candidatos.

Até ao último dia do prazo para entrega das candidaturas, os partidos e coligações têm de apresentar o respetivo orçamento de campanha à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, nos termos da lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais.