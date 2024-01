PS evita esclarecer se estabelece acordo com o Livre

O membro do secretariado nacional do PS João Torres evitou este domingo esclarecer se pondera um "acordo à esquerda" que incluía o Livre, mas afirmou que os socialistas desejam "manter e aprofundar" o diálogo com aquela força política.

Ao falar no final da sessão de encerramento do XIII Congresso do Livre, que decorreu este fim de semana no Porto, João Torres explicou que o PS "está focado" em fazer o "melhor resultado possível" nas eleições de março, sem especificar que resultado matemático é esse.

Questionado várias vezes sobre a possibilidade de o PS entrar numa nova geringonça, que incluía agora o Livre, o representante socialista no congresso do Livre não deu, nas várias vezes em que foi questionado sobre o tema, uma resposta direta: "Este não é o momento para falar do que vai acontecer depois das eleições legislativas de março".

"O PS está a lutar por ter o melhor o resultado possível nas eleições legislativas e seguramente que o Livre procurará o mesmo, assim como todas as forças político-partidárias, este não é momento para especular sobre o que pode acontecer de seguida", repetiu.

No entanto, João Torres assumiu que os socialistas não colocam de lado o Livre: "Temos tido um diálogo franco e aberto com esta força político-partidária e a nossa expectativa é podermos manter este diálogo e aprofundar este diálogo no futuro".

João Torres explicou depois que Livre e PS convergem no objetivo de fazer uma "barragem da extrema-direita e na construção e no desenvolvimento de uma pedagogia republicana e democrática que vão ao encontro da necessidade de nos barramos à extrema-direita e fortalecermos os pilares da nossa democracia".

"Eu estou muito convencido de que uma democracia sólida e madura se faz na assunção das convergências e divergências entre as diferentes forças político-partidárias", disse.