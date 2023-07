PS fala em "país a crescer" e "bem governado em momentos difíceis"

O líder parlamentar do PS defende que a atual situação nacional é "de um país a crescer" e a ser "bem governado em momentos difíceis", apesar de reconhecer que "ainda há muito a fazer".

Em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da nação, que decorre quinta-feira na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias defendeu que o atual estado do país "abre boas perspetivas para 2024".

"O estado da nação hoje é um país que cresce economicamente, que tem máximos de emprego, (...) [em que] já se vê os preços a quebrarem a tendência de crescimento e onde as medidas de apoio estão a chegar aos portugueses, aos mais vulneráveis, no apoio às rendas, ao crédito à habitação", elencou.

Brilhante Dias referiu que, em Portugal, "as exportações crescem, ultrapassam a barreira dos 50%", e o "investimento público e privado tem vindo a crescer de forma significativa".

Para o deputado do PS, Portugal é "um país que continua a ser bem governado em momentos difíceis" e que "continua a apostar no futuro e na política de rendimentos".

"Com as contas certas, foi possível aumentar funcionários públicos e pensionistas em 2023 de forma intercalar, foi possível apoiar e desenvolver políticas orientadas ao futuro, e em particular à classe média e aos mais jovens, com uma boa política de rendimentos", referiu.

Apesar disso, Brilhante Dias reconheceu que ainda "há muito a fazer", em particular na escola pública, para "continuar a reduzir o abandono escolar", ou para "reforçar o SNS e debelar alguns dos seus problemas estruturais", como a falta de médicos de família.

"Falta continuar a avançar com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) (...) e falta, com a estabilidade política que temos, continuarmos o caminho até 2026", ano em que termina a atual legislatura, salientou.

Segundo o líder parlamentar socialista, o país "tem rumo, tem uma direção, tem um bom Governo e a estabilidade política de uma maioria na Assembleia da República".

Questionado se as polémicas no Governo ao longo deste ano não afetaram a estabilidade política, Brilhante Dias salientou que o executivo resolveu esses casos sem alterar o seu "rumo essencial", nem deixar de implementar o seu programa.

"Não desvalorizo os casos, mas os casos não são o âmago ou o coração da governação: o coração da governação é ir continuando a resolver os problemas estruturais da economia e da sociedade portuguesa", sustentou.

Antecipando a próxima sessão legislativa, Brilhante Dias recordou que, em 2024, se vão celebrar os 50 anos do 25 de Abril e, em 2025, as eleições para a Assembleia Constituinte, e anunciou que o PS terá iniciativas para celebrar as duas efemérides.

Serão "organizadas um conjunto de iniciativas no quadro da celebração desses 50 anos, de natureza diferente, desde conferências e eventualmente outros instrumentos que nos aproximem dos marcos históricos da participação parlamentar do PS no quadro mais global de celebração dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituinte", anunciou.