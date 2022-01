PS ganha ao PSD no distrito de Bragança por 15 votos

O PS ganhou este domingo as eleições legislativas no círculo eleitoral do distrito de Bragança por 15 votos, resultado que lhe permitiu 'roubar' um deputado ao PSD, face aos resultados do sufrágio de 2019.

Com todas as 226 freguesias do distrito apuradas, o PS obteve 26.495 votos, correspondentes a 40,30%, ao passo que o PSD ficou com 26.480 votos, menos 15, correspondentes a 40,28%.

Desta forma, os socialistas ficam com dois deputados eleitos pelo distrito e os social-democratas um, invertendo o resultado obtido em 2019.

Há dois anos, o PSD venceu no distrito transmontano com uma vantagem de 2.694 votos, tendo obtido 25.909 votos (40,78%), ao passo que o PS obteve 23.215 votos (36,54%).

A nível nacional, as projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% enquanto a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.