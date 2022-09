PS garante que Governo "trabalhará para defender pensões no longo prazo e também em 2024"

Depois de apresentado o pacote de medidas de apoio às famílias, esta segunda-feira, para o combate ao aumento de preços, o parlamento debate as várias medidas adotadas e o seu impacto na sociedade e economia portuguesa.





Rui Tavares, do Livre, diz que o pacote de medidas do Governo veio "demasiado tarde e é demasiado pouco".



"Mas para isso é preciso coragem. A mesma coragem que é necessária para taxar lucros excessivos ou para ir buscar às transações financeiras, em particular às imobiliárias, os recursos que fazem falta para termos ao menos uma palavra para quem olha para a reunião do BCE de amanhã com a ansiedade de quem sabe que isso vai aumentar a sua prestação ao banco e que é em Frankfurt quanto ela será sem que o Governo em Lisboa tenha uma palavra a dizer a quem já se sente com a corda na garganta", afirma.



O deputado único do livre acrescenta ainda que "o Governo está a fazer um orçamento retificativo e é necessário inverter o rumo das coisas para combater a inflação (...) Portugal tem problemas com as habitações e com o aprovisionamento do alimentos (...) é preciso investir em serviços públicos".



"Intervir na regulação de preços, tabular preços é possível. Podemos servir-nos de avaliações permanentes e algoritmos para o fazer", salientou.



Rui Tavares deu ainda o exemplo de outros países que estão a avançar na produção de hidrogénio verde e que Portugal deveria estar já a seguir a tendência e implementar o uso e produção deste tipo de energia.





Inês Sousa Real pede transportes gratuitos para "crianças, jovens, idosos e famílias necessitadas", redução "do preço dos passes em 25%" e "incentivos às empresas para que paguem os passes de transportes" aos funcionários.

Do lado da Iniciativa Liberal surgiram críticas à governação do PS em várias áreas, desde a educação à saúde, mas também ao pacote de combate à inflação, com Rodrigo Saraiva a atirar que o Governo é incompetente.



Rodrigo Saraiva acusa os socialistas de fazerem da "mentira modo de vida" e de tornarem a " incompetência na sua imagem de marca".



"O caos na saúde e o combate aos incêndios são o espelho do que resulta da governação do PS de maioria absoluta conquistada há apenas meia dúzia de meses", disse Pacheco Amorim pelo Chega.

"Uma ministra que se demite, mas que depois fica em funções mais 15 dias com o intuito expresso de impor mudanças estruturais no SNS tem a obrigação de vir ao Parlamento", aponta Ricardo Batista Leite, do PSD.



O deputado diz ser "lamentável" que o PS tenha "impedido um debate com a presença da ministra da Saúde".



"Mudar a ministra sem mudar as políticas do Governo para a saúde é como tratar uma fratura exposta com um penso rápido. Nada resolve", conclui.





16:25 | 07/09 Correio da Manhã e Lusa PS garante que Governo "trabalhará para defender pensões no longo prazo e também em 2024" "Os pensionistas deste país não se esquecem e sabem que o Governo trabalhará para defender as suas pensões no longo prazo, de forma sustentável, e desde logo também em 2024", diz Eurico Brilhante Dias, deputado do PS.



"Em 2024 as pensões continuarão a progredir, de acordo com a análise da evolução de preços que se fará em 2023, sabendo desde já cada pensionista que, em janeiro de 2024 não receberá menos um cêntimo do que receberá em dezembro de 2023", refere.



"O partido que neste hemiciclo defendeu ainda em 2014 um corte permanente de pensões e salários, dizendo que os valores não poderiam regressar ao nível de 2011, é hoje aquele que nos diz que 8% de aumento de prestação adicional é um corte", atira.



"Os portugueses têm memória e não se deixarão enganar", conclui.



Já Ana Catarina Mendes começou por dizer que " nenhum de nós ignora que Portugal e a Europa estão confrontados com o maior aumento da inflação nos últimos 30 anos. (...) O Governo tem agido a tempo de proteger as famílias e volta agora a escolher o caminho dos rendimentos e não dos cortes. (...) com o PSD no Governo, a primeira palavra era 'corte' agora é 'aumento'. Escolhemos em 2015 estar ao lado dos portugueses com um conjunto de medidas que se veem agora na diminuição dos passes, livros escolares gratuitos (...) Tivemos uma pandemia sem precedentes e soubemos dar resposta com um estado social forte, diminuímos pobreza e as desigualdades sociais".



"Os pensionistas receberão em 2023 o maior aumento de pensões dos últimos 20 anos. Os direitos dos pensionistas estão a ser respeitados, sem nunca colocar em causa a estabilidade da Segurança Social e sem nunca hipotecar as pensões futuras", declarou Ana Catarina Mendes na parte final da sua intervenção.





16:20 | 07/09 Correio da Manhã e Lusa BE diz que este orçamento "já deu em demissão da ministra" da Saúde Por parte do BE, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, acusou o governo de "teatro" com o pacote apresentado e de não querer "contas certas" mas sim "o saco certo e agora atira migalhas".



Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, diz que "falta vontade de cuidar dos serviços públicos" e a "culpa está toda na bancada do PS e no Governo".



O deputado lembra ainda que este orçamento de 2022 já foi rotulado como o "mais à esquerda de sempre", mas afirma que "é um erro crasso para quem tem pensamento de esquerda" e até "já deu em demissão da ministra" da Saúde.



Quanto à apresentação das medidas, na segunda-feira, o deputado refere que foi uma "grande noite de propaganda".



"Foram as mesmas medidas que a direita cumpriu no passado que o PS está a cumprir", refere.



Quanto às medidas tomadas, Pedro Filipe Soares declara que "todas as medidas somadas são menos do que o Governo está a levar mês após mês do imposto do IVA".