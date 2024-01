PS Madeira exige demissão de Albuquerque e quer dar início a "novo ciclo que possa romper com o pântano de corrupção"

Paulo Cafôfo, presidente do PS Madeira, diz que o partido exige a demissão de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, arguido na sequência da megaoperação na Madeira.



"Exigimos que Miguel Albuquerque levante a sua imunidade para que a Justiça possa trabalhar", disse ainda o dirigente socialista.





"Presidente do governo já devia ter pedido demissão", sublinhou o presidente dos socialistas na Madeira.O presidente do PS Madeira refere que o partido está mobilizado "para impulsionar uma mudança política na região" e quer dar início a um "novo ciclo que possa romper com o pântano de corrupção"."O PS está preparado para governar a região, a Madeira tem de muda e Albuquerque não tem condições para continuar", acrescenta.Diz, ainda, que para além da questão da imunidade é o facto de o autarca ser suspeito dos casos de corrupção e prevaricação, referindo que aquilo que o partido quer é "esclarecer a verdade e ser reposta a normalidade, pois não é possível haver uma pessoa a governar na qual os madeirenses perderam a confiança".Paulo Cafôfo não comenta as declarações do Presidente da República, mas atira que este "deve tomar uma decisão face à instabilidade sentida", acrescentando que aquilo que pedem é "eleições antecipadas na Madeira".Em atualização