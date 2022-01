PS mantém três deputados e reforça votação no distrito de Castelo Branco

O PS venceu no domingo as eleições legislativas no distrito de Castelo Branco e reforçou a votação, com 47,55%, voltando a eleger três dos quatro deputados, enquanto o PSD ficou novamente com um mandato.

Após o apuramento das 120 freguesias do círculo eleitoral de Castelo Branco, o PS obteve uma vitória clara, conseguindo aumentar a percentagem de votos em relação a 2019 (40,88%) e manter o número de deputados.

Foram eleitos Ana Abrunhosa, atual ministra da Coesão Territorial, João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, e Nuno Fazenda de Almeida, que já pertence à bancada.

O PSD, apesar de ter aumentado a percentagem de votos - conquistou no domingo 27,40%, quando nas legislativas de 2019 obteve 26,33% -, não conseguiu conquistar um segundo mandato.

Na bancada social-democrata o distrito estará representado por Cláudia André, que voltou a liderar a lista do partido.

Desde 2009, o distrito de Castelo Branco passou a eleger apenas quatro deputados, sendo que PS e PSD costumavam dividir entre si o número de mandatos (dois para cada), uma situação que se alterou em 2019, com os socialistas a conseguirem eleger três dos quatro deputados.

Num círculo com 166.269 eleitores inscritos e onde se apresentaram 17 listas, o Chega passou a ser a terceira força política, com 8,31% dos votos (em 2019 obteve 1,27%).

Já o BE, que em 2019 tinha conquistado dois dígitos na percentagem de votos (11,05%), passou a ser a quarta força politica no distrito, com 4,25%.

O PCP-PEV passou de 4,75% para 2,91% e o CDS, que tinha obtido 3,71%, teve 1,56% dos votos, sendo ultrapassado pela IL, que obteve 2,55% (em 2019 teve 0,58%).

O PAN também perdeu força em Castelo Branco, passando de 2,38% em 2019 para os atuais 0,98%.

Quanto à abstenção no distrito, desceu relativamente a 2019, tendo passado de 44,91% para 42,42%.

No ato eleitoral de 2019, estavam inscritos 170.075 eleitores, contra os atuais 166.269.

O distrito de Castelo Branco, situado no interior do país, perdeu em 10 anos 18.352 habitantes, o que corresponde a uma perda de 9,4% em comparação com os dados dos Censos de 2011.