"PS mostrou indisponibilidade para qualquer mudança na legislação laboral": Catarina Martins lamenta fim da Geringonça

A legislação laboral era um dos pontos chave que o Bloco queria mudar, no entanto os socialistas não têm a mesma visão que o BE.



O BE diz lamentar a decisão dos socialistas perante a indisponibilidade para a continuidade de negociações de um acordo e assim cessar a geringonça que até agora governava o país.



"O BE foi sempre uma garantia de estabilidade para as pessoas", afirma a coordenadora bloquista, acrescentando que agora as negociações serão feitas "caso a caso".



Em conclusão, Catarina Martins apontou que mantem toda a disponibilidade para discutir as medidas necessárias.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, está esta sexta-feira a reagir à decisão do Partido Socialisra de governar sozinho.A líder do BE afirma que apresentou um documento com metodologia e bases políticas que garantissem a autonomia dos partidos e um dos pontos das suas propostas era a lei laboral, lei que, de acordo com Catarina Martisn, o PS não pretende mudar. "O PS mostrou indisponibilidade para qualquer mudança na legislação laboral", assumiu Catarina.