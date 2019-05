PS não está “fechado na família política”

Depois de a cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, ter criticado o secretário-geral do PS por este ter relações políticas próximas com o presidente francês, Emmanuel Macron, António Costa veio dizer que o PS "não é um partido fechado na sua família política".Já em resposta aos que dizem que "esta campanha não está a correr bem ao PS", Costa contrapôs, num almoço-comício dos socialistas, em Mangualde, que "quem diz isso é quem não conhece o PS".Foi um "cartão amarelo fortíssimo" ao Governo que o candidato do PSD, Paulo Rangel, pediu este domingo."[António Costa] só governa e só toma medidas para aquilo que pode dar votos e não olha para as pequenas políticas que põem a administração pública a funcionar", criticou.E desafiou o primeiro-ministro a "pensar seriamente" na continuação de Carlos Moedas como comissário europeu para continuar a "obra magnífica".