Se hoje houvesse novas eleições, já seria possível à direita sonhar com o Governo, uma vez que a soma de votos do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal ultrapassa as intenções de voto nos socialistas. Aliás os votos do PSD em conjunto com os liberais já se aproximam do PS. Face ao inquérito do mês anterior, a novidade é mesmo a redução da intenção de voto socialista e a recuperação do PSD, que encurtou distâncias.



CM, CMTV e Jornal de Negócios, a distância entre os dois maiores partidos reduziu-se para menos de seis pontos percentuais. 30,6% de intenção de voto nos socialistas contra 24,7% no partido agora liderado por Montenegro.



Os portugueses não ficaram encantados com o pacote de 2,4 mil milhões de euros anunciado pelo Governo para combater os efeitos da espiral da inflação no poder de compra. O agravamento do custo de vida e a ineficácia do Governo neste primeiro semestre do novo executivo socialista estão a provocar uma erosão na intenção de voto no partido liderado por António Costa, enquanto o PSD recupera terreno.

A terceira força política é o Chega que se consolida nesta posição, apesar da guerrilha interna. A Iniciativa Liberal (5,2%) disputa como Bloco de Esquerda o papel de quarta força, enquanto a CDU definha. PAN e Livre ainda têm votos para grupo parlamentar, enquanto o velho CDS fica no patamar de 1,1%.

Vantagem de Costa na liderança do Governo



Luís Montenegro tem saldo positivo na recente liderança do PSD. 39,9% dizem que está a ser um bom líder da oposição, enquanto 34,2% lhe dão nota negativa. Mas António Costa ainda tem vantagem na escolha para primeiro-ministro. Na questão sobre qual dos dois seria melhor na liderança do Governo para enfrentar esta crise económica e o aumento de preços, Costa ganha por 43,6% contra 30% de Montenegro.



Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental. Amostra: É constituída por 606 entrevistas, com a seguinte distribuição: 290 a homens e 316 a mulheres; 128 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 208 entre os 35 e os 54 anos e 270 a pessoas com 55 ou mais anos; 231 no Norte, 140 no Centro, 166 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2020) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação: Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 15 de setembro de 2022. Margem de erro: O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 62,1%.