“PS pode até achar que PSD com Chega lhe pode dar centro de mão beijada”, afirma José Manuel Pureza

O deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, afirmou este domingo que Portugal vive "tempos em que a indústria da mentira desenvolvida pela extrema-direita passou a ocupar um lugar crucial da luta política".Na convenção nacional do BE, afirmou que "a extrema-direita será derrotada nas urnas". "A mentira e a sua difusão são as armas mais poderosas da extrema-direita", indicou.Sobre o combate partidário refere que "o PS pode até achar que o PSD, com o Chega, lhe pode dar o centro de mão beijado", mas cabe ao Bloco afastar esse "manto da mentira".