Bancada socialista estava desconfortável com as alterações à lei laboral, mas não vai causar problemas ao acordo de concertação social.

19:11

O acordo alcançado na concertação social levantou sobrolhos na bancada do PS. Vários deputados estavam contra aspectos como o alargamento do período experimental para contratos de primeiro emprego e até foi preciso o ministro Vieira da Silva ir explicar o espírito do acordo ao grupo parlamentar. Mas a forma como António Costa foi o primeiro a pôr a assinatura no acordo enviou uma mensagem que não passou ao lado dos deputados socialistas.