PS prevê ajustamento no IRS e IRC para estimular melhoria dos salários

O programa eleitoral do PS prevê ajustamentos à estrutura do IRS e do IRC de forma a estimular a melhoria dos rendimentos salariais, acautelando que os trabalhadores não são prejudicados e beneficiando as empresas que estimulem boas práticas salariais.

Intitulado "Juntos seguimos e conseguimos", o programa com que o PS se apresenta às eleições legislativas de 30 de janeiro e divulgado, esta sexta-feira, aposta numa política que aumente a justiça fiscal e que contribua para o relançamento da economia.

No que diz respeito ao IRS, e perante a intenção de promover na Concertação Social, a negociação de um Acordo de Médio Prazo (2022-2026) de melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade, o PS promete efetuar "os ajustamentos necessários à estrutura deste imposto" para evitar que os trabalhadores sejam fiscalmente prejudicados.