PS propõe acabar com copos e palhinhas de plástico em 2020

O programa eleitoral do PS prevê a eliminação das plásticos não reutilizáveis ou de utilização única até ao final de 2020.Na prática, os socialistas querem implementar logo no início da próxima legislatura, se formarem Governo, o fim dos pratos, talheres e copos de plástico descartável, bem como de palhinhas, cotonetes ou palhetas de café."A intenção é antecipar uma diretiva da União Europeia que Portugal terá de transpor até ao final de 2021, transformando-a numa meta mais ambiciosa", diz aoJoão Tiago Silveira, diretor do gabinete de estudos do PS que está também a coordenar o programa eleitoral socialista.As medidas, que foram discutidas na última convenção do PS dedicada às questões ambientais, em Faro, serão agora disponibilizadas no site do partido e colocadas à discussão pública. Segundo João Tiago Silveira, esta é uma das medidas no âmbito da economia circular, que visam uma maior "redução do desperdício e um reaproveitamento de produtos".No âmbito do dossiê das alterações climáticas, o programa do PS terá também medidas dedicadas à descarbonização da indústria, ao aproveitamento da água, à mobilidade e à melhoria da qualidade dos transportes públicos, uma área sensível num setor que tem sido objeto de muitas queixas dos utentes.A próxima convenção do PS terá lugar no próximo fim de semana, em Portalegre, e será dedicada à demografia. No fim de semana seguinte, já em julho, a discussão de ideias entre os socialistas terá lugar numa convenção em Braga dedicada ao tema da sociedade digital.A versão final da proposta de programa eleitoral socialista será apresentada e votada numa convenção nacional em Lisboa, a 20 de julho, pelo secretário-geral, António Costa.