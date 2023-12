Em vésperas da dissolução da Assembleia da República, PS, PSD e Iniciativa Liberal (IL) lançaram projetos de lei para regularizar o lóbi e obrigar ao registo dos representantes de interesses.









As propostas de socialistas e sociais-democratas preveem que sejam registadas e divulgadas as audiências entre entidades públicas e os lobistas, abrangendo órgãos públicos que vão desde a Presidência da República, Governo, Banco de Portugal ou serviços de administração do Estado.

Já os representantes de interesses, os chamados lobistas, têm de ter um registo de transparência, que inclui os clientes, os interesses e os setores que representam, além de subsídios ou apoios financeiros que tenham recebido, por exemplo, de fundos europeus. Em caso de violação de deveres, podem ser proibidos de manter atividade.









As iniciativas vão ser discutidas em contrarrelógio, com o debate a estar marcado para quarta-feira, dias antes da dissolução a 15 de janeiro.

PS, PAN e CDS apresentaram um texto comum na especialidade em 2021 para regular o lóbi, fazendo face às preocupações do Presidente da República, que tinha vetado o diploma em 2019. No entanto, a dissolução do Parlamento no final de 2021, depois da rejeição do Orçamento do Estado, deixou a proposta parada.