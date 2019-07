PS quer apoiar famílias com complemento para creches

O projeto de programa eleitoral do PS prevê a criação de um complemento para apoiar as famílias com dois filhos em creche, pago através do abono de família. A medida está inserida na prioridade que os socialistas querem dar à demografia, na próxima legislatura, e configura um dos apoios previstos pelos socialistas para incentivar a natalidade.

"O que propomos é a criação de um complemento de creche que será atribuído a todas as famílias com filhos em creche. Será um valor garantido e universal que será atribuído só a partir do segundo filho mas que abrangerá também a primeira criança", explica ao CM João Tiago Silveira, coordenador do programa eleitoral socialista.





"Famílias que passem a ter um segundo filho e que tenham esse filho em creche vão receber no abono um suplemento para complementar o preço da instituição", explica o responsável. Para já, frisa o também diretor do gabinete de estudos do PS, "não nos comprometemos com montante".Será, à partida, "um montante fixo", mas só depois de se avaliar o contexto macroeconómico o PS irá definir uma eventual variação em função do escalão do abono em que a família esteja inserida.

João Tiago Silveira frisa que "o principal problema demográfico do país está na passagem do primeiro filho para o segundo e do segundo para o terceiro", daí a preocupação dos socialistas em incluir medidas de incentivo à natalidade no âmbito do programa eleitoral para a área da demografia.



E recorda que o índice sintético de fecundidade em Portugal – que ilustra o número de filhos por cada mulher – estava nos 1,38 no final de 2017, de acordo com dados do Eurostat. "Está a melhorar, mas é ainda insuficiente", lembra.



Outro indicador preocupante, sustenta, é a idade da mulher ao primeiro filho, que se agravou de 23,6 anos em 1980 para 30,2 anos no final de 2015, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O projeto de programa eleitoral do PS para a área da demógrafa está em consulta pública desde a meia-noite desta quinta-feira, tendo as medidas sido discutidas numa convenção que teve lugar no último fim de semana em Portalegre.

Além dos incentivos à natalidade, o projeto de programa eleitoral socialista contempla ainda medidas relacionadas com a estabilidade laboral, com o envelhecimento, com a precariedade da habitação e com as migrações.