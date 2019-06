PS quer ata de reunião de Constâncio com BCP

O PS entregou esta quarta-feira um requerimento a solicitar ao Banco de Portugal (BdP) as atas das reuniões entre o antigo governador Vítor Constâncio, o vice Pedro Duarte Neves, e os acionistas do BCP que são acusados de terem movido um golpe contra a gestão de Jardim Gonçalves em dezembro de 2007.O requerimento, entregue ao presidente na comissão inquérito à CGD, surge na sequência das declarações do antigo administrador do BCP Filipe Pinhal, que acusou o supervisor de ter inferido na vida interna do banco e participado numa "teia" de tomada do poder que teve ainda como pivôs, no seu entender, o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos.As declarações de Pinhal, levaram também Constâncio a a ameaçar processar o ex-gestor do BCP. "Os advogados têm de analisar, mas estou a ponderar", disse o antigo governador do BdP à TSF.Constâncio acusa Pinhal de ser "uma pessoa sem qualquer credibilidade" e classificou as suas palavras na comissão como "calúnias".